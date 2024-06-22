Электросамокаты, моноколеса и другой электротранспорт можно будет размещать только на платных парковках и карманах.

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В Одессе запретят парковать электросамокаты на тротуарах. Вместо этого сделают платные парковки и карманы для транспорта.

Об этом сообщает «БЖ» по информации городского совета Одессы.

Как отмечается, исполнительный комитет горсовета отменил решение о парковке электротранспорта на тротуарах за 2021 год. В дальнейшем электросамокаты, моноколеса и другой электротранспорт можно будет размещать только на платных парковках и карманах.

«Будет проработан вопрос размещения самокатов, как в пределах платной парковки, так и в карманах для парковки транспортных средств по городу», - отметил директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Владимир Хитренко.

Точный перечень парковочных мест будут определять с компаниями, предоставляющими услуги по прокату.

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