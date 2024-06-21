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Зеленский назначил двух заместителей начальника Управления государственной охраны

18:21, 21 июня 2024
Заместителями начальника Управления государственной охраны стали Роман Вихор и Олесь Шаран.
Зеленский назначил двух заместителей начальника Управления государственной охраны
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В пятницу, 21 июня, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Вихора и Олеся Шарана заместителями начальника Управления государственной охраны Украины. Об этом сообщается на сайте Главы государства.

Так, Президент указами №363/2024, №364/2024 назначил на должности заместителей начальника УГО Романа Вихора и Олеся Шарана.

Кроме того, указом №362/2024 уволил с должности заместителя начальника Управления госохраны Игоря Пискуна.

Напомним, 21 июня Владимир Зеленский назначил Алексея Морозова новым начальником УГО.

Ранее Служба безопасности заявила, что разоблачила агентов фсб, которые готовили убийство Владимира Зеленского и других представителей высшего военно-политического руководства государства. 

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