Зеленський призначив двох заступників начальника Управління державної охорони

Заступниками начальника Управління державної охорони стали Роман Вихор та Олесь Шаран.

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У п’ятницю, 21 червня, Президент України Володимир Зеленський призначив Романа Вихора та Олеся Шарана заступниками начальника Управління державної охорони України. Про це повідомляється на сайті Глави держави.

Так Президент указами №363/2024, №364/2024 призначив на посади заступників начальника УДО Романа Вихора та Олеся Шарана.

Крім того, указом №362/2024 звільнив з посади заступника начальника Управління держохорони Ігоря Пискуна.

Нагадаємо, 21 червня Володимир Зеленський призначив Олексія Морозова новим начальником УДО.

Раніше Служба безпеки заявила, що викрила агентів фсб, які готували вбивство Володимира Зеленського та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

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