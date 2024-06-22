Міноборони запустило чатбот Армія+, для консультування військових та їхніх родин

Чатбот запустили для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім'ям.

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Міністерство оборони запустило чат-бот Армія+, який створений для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім'ям.

«Тут ви можете отримати інформацію щодо отримання УБД, проходження ВЛК, бронювання, рекрутингу та інших прав і соціальних пільг військовозобов'язаних, військових та членів сімей», – йдеться в описі бота.

Чатбот доступний за посиланням. Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо вибрати відповідну категорію запитань.

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