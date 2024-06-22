Минобороны запустило чатбот Армия+, для консультирования военных и их семей

Чатбот запустили для оказания поддержки военным, гражданским лицам и их семьям.

Министерство обороны запустило чат-бот Армия+, созданный для оказания поддержки военным, гражданским лицам и их семьям.

«Здесь вы можете получить информацию о получении УБД, прохождении ВЛК, бронировании, рекрутинге и других правах и социальных льготах военнообязанных, военных и членов семей», – говорится в описании бота.

Чатбот доступен по ссылке. Чтобы получить необходимую информацию или консультацию, достаточно выбрать подходящую категорию вопросов.

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