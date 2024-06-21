Володимир Зеленський призначив Олексія Морозова новим начальником УДО

Згідно з указом Володимира Зеленського, начальником УДО став Олексій Морозов.

Президент Володимир Зеленський призначив нового начальника Управління державної охорони України.

Відповідний указ з’явився на порталі офіційного інтернет-представництва Президента України.

Згідно з указом Володимира Зеленського, начальником УДО став Олексій Морозов.

Раніше з цієї посади було звільнено Сергія Рудя.

Нагадаємо, напередодні Служба безпеки заявила, що викрила агентів фсб, які готували вбивство Володимира Зеленського та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

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