Зеленський звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони

Сергія Рудя звільнено з посади начальника Управління державної охорони.

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони Сергія Рудя. Відповідний указ з’явився на офіційному сайті Глави держави.

«Звільнити РУДЯ Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України», - сказано в тексті указу.

Причини звільнення посадовця не вказуються.

Нагадаємо, напередодні Служба безпеки заявила, що викрила агентів фсб, які готували вбивство Володимира Зеленського та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави. До складу мережі входили двоє полковників УДО, які «зливали» секретну інформацію рф.

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