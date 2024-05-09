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Зеленский уволил Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны

20:18, 9 мая 2024
Сергей Рудя уволен с должности начальника Управления государственной охраны.
Зеленский уволил Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления государственной охраны Сергея Рудя. Соответствующий указ появился на официальном сайте Главы государства.

«Уволить РУДЯ Сергея Леонидовича с должности начальника Управления государственной охраны Украины», - говорится в тексте указа.

Причины увольнения должностного лица не указываются.

Напомним, накануне Служба безопасности заявила, что разоблачила агентов фсб, готовивших убийство Владимира Зеленского и других представителей высшего военно-политического руководства государства. В состав сети входили два полковника УГО, которые «сливали» секретную информацию рф.

 

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