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Министр юстиции Германии заявил о «тройной проблеме» коррупции для Украины

20:11, 9 мая 2024
Если Украина хочет стать на путь членства, она должна бороться с высоким уровнем коррупции, — министр юстиции Германии Марко Бушманн.
Министр юстиции Германии заявил о «тройной проблеме» коррупции для Украины
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Министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что проблема коррупции в Украине «тройная», поскольку она влияет на целые страны в войне, евроинтеграции и восстановлении, передает Tagesschau.

«Проблема коррупции является тройной проблемой для Украины», - заявил он.

Марко Бушманн отметил, что во-первых, каждый евро, потерянный из-за коррупции, вместо того, чтобы направить его на оснащение солдат, ослабляет Украину в ее защите от российской агрессии.

Также он отметил, что, во-вторых, Украина намерена стать членом ЕС.

«Если Украина хочет стать на путь членства, она должна бороться с высоким уровнем коррупции», - подчеркнул министр.

В-третьих, восстановление Украины от последствий российской агрессии не будет успешным без иностранной помощи. Но потенциальные страны-доноры могут отказаться от помощи, если значительная ее часть будет потеряна из-за коррупции, добавил Бушманн.

Ранее "Судебно-юридическая газета" писала, что План Ukraine Facility на 50 млрд евро "деньги в обмен на реформы" от ЕС предусматривает возможность остановить платежи или требовать возврата средств, если Украина допустит коррупцию или мошенничество.

Вместе с тем, как Украина использует эти 50 млрд евро от ЕС, будет следить отдельный Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции.

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