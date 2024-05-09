Практика судів
  1. В Україні

Міністр юстиції Німеччини заявив про «потрійну проблему» корупції для України

20:11, 9 травня 2024
Якщо Україна хоче стати на шлях членства, вона має боротися з високим рівнем корупції, — міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн.
Міністр юстиції Німеччини заявив про «потрійну проблему» корупції для України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що проблема корупції в Україні є «потрійною», оскільки вона впливає на цілі країни у війні, євроінтеграції та відновленні, передає Tagesschau.

«Проблема корупції є потрійною проблемою для України», - заявив він.

Марко Бушманн зазначив, що по-перше, кожен євро, який було втрачено через корупцію, замість того, щоб спрямувати його на оснащення солдатів, послаблює Україну в її захисті від російської агресії.

Також він зазначив, що, по-друге, Україна має намір стати членом ЄС.

«Якщо Україна хоче стати на шлях членства, вона має боротися з високим рівнем корупції», - наголосив міністр.

По-третє, відновлення України від наслідків російської агресії не буде успішним без іноземної допомоги. Але потенційні країни-донори можуть відмовитися від допомоги, якщо значну її частину буде втрачено через корупцію, додав Бушманн.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що План Ukraine Facility на 50 млрд євро «гроші в обмін на реформи» від ЄС передбачає можливість зупинити платежі чи вимагати повернення коштів, якщо Україна допустить корупцію або шахрайство.

Разом із тим, як Україна використає ці 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме окрема Ревізійна рада, що буде інформувати про порушення та корупцію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада ухвалила закон про можливість одночасного оформлення за кордоном паспорта громадянина України та закордонного паспорта

10 травня спливає строк дії проекту щодо можливості одночасного оформлення паспорту, але новий закон набуде сили не раніше, ніж через два місяці.

У ВП ВС, КЦС та ККС Верховного Суду інтегрували своє діловодство з підсистемою Електронного суду – ВРП

У «Голосі України» опублікували оголошення про роботу модулів ЄСІТС у Верховному Суді.

Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного Послом у Великій Британії

Президент Володимир Зеленський підписав Указ про призначення Валерія Залужного Послом України у Великій Британії

Всі заяви про оформлення закордонного паспорта, подані до 23 квітня, будуть розглянуті дипломатичними установами – відповідь МЗС

Подані громадянами України заяви про надання консульських послуг, у тому числі на оформлення закордонних паспортів будуть опрацьовані дипломатичними установами – МЗС.

В Офісі Президента хочуть розробити нову Концепцію розвитку системи правосуддя – на 2024-2026 роки

А з представниками бізнесу в Офісі Президента обговорили питання створення Вищого адміністративного суду та кадрові проблеми Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Спірідонов
    Михайло Спірідонов
    голова Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Фонова
    Олена Фонова
    суддя Господарського суду Луганської області