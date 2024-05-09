Міністр юстиції Німеччини заявив про «потрійну проблему» корупції для України

Якщо Україна хоче стати на шлях членства, вона має боротися з високим рівнем корупції, — міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що проблема корупції в Україні є «потрійною», оскільки вона впливає на цілі країни у війні, євроінтеграції та відновленні, передає Tagesschau.

«Проблема корупції є потрійною проблемою для України», - заявив він.

Марко Бушманн зазначив, що по-перше, кожен євро, який було втрачено через корупцію, замість того, щоб спрямувати його на оснащення солдатів, послаблює Україну в її захисті від російської агресії.

Також він зазначив, що, по-друге, Україна має намір стати членом ЄС.

«Якщо Україна хоче стати на шлях членства, вона має боротися з високим рівнем корупції», - наголосив міністр.

По-третє, відновлення України від наслідків російської агресії не буде успішним без іноземної допомоги. Але потенційні країни-донори можуть відмовитися від допомоги, якщо значну її частину буде втрачено через корупцію, додав Бушманн.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що План Ukraine Facility на 50 млрд євро «гроші в обмін на реформи» від ЄС передбачає можливість зупинити платежі чи вимагати повернення коштів, якщо Україна допустить корупцію або шахрайство.

Разом із тим, як Україна використає ці 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме окрема Ревізійна рада, що буде інформувати про порушення та корупцію.

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