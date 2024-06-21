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Владимир Зеленский назначил Алексея Морозова новым начальником УГО

14:01, 21 июня 2024
Согласно указу Владимира Зеленского, начальником УГО стал Алексей Морозов.
Владимир Зеленский назначил Алексея Морозова новым начальником УГО
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Президент Владимир Зеленский назначил нового начальника Управления государственной охраны Украины.

Соответствующий указ появился на портале официального интернет-представительства Президента Украины.

Согласно указу Владимира Зеленского, начальником УГО стал Алексей Морозов.

Ранее с этой должности был уволен Сергей Рудь.

Напомним, накануне Служба безопасности заявила, что разоблачила агентов фсб, которые готовили убийство Владимира Зеленского и других представителей высшего военно-политического руководства государства. 

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