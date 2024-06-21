Владимир Зеленский назначил Алексея Морозова новым начальником УГО

Согласно указу Владимира Зеленского, начальником УГО стал Алексей Морозов.

Президент Владимир Зеленский назначил нового начальника Управления государственной охраны Украины.

Соответствующий указ появился на портале официального интернет-представительства Президента Украины.

Согласно указу Владимира Зеленского, начальником УГО стал Алексей Морозов.

Ранее с этой должности был уволен Сергей Рудь.

Напомним, накануне Служба безопасности заявила, что разоблачила агентов фсб, которые готовили убийство Владимира Зеленского и других представителей высшего военно-политического руководства государства.

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