Владимир Зеленский назначил Алексея Морозова новым начальником УГО

Президент Владимир Зеленский назначил нового начальника Управления государственной охраны Украины.
Соответствующий указ появился на портале официального интернет-представительства Президента Украины.
Согласно указу Владимира Зеленского, начальником УГО стал Алексей Морозов.
Ранее с этой должности был уволен Сергей Рудь.
Напомним, накануне Служба безопасности заявила, что разоблачила агентов фсб, которые готовили убийство Владимира Зеленского и других представителей высшего военно-политического руководства государства.
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