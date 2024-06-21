Стреляли в подъезде: в Киеве осудили одного из нападавших на священника

Двое мужчин в балаклавах стреляли в священнослужителя и ограбили его.

В Киеве судили одного из нападавших, стрелявшего в священника. Мужчина получил 15 лет тюремного заключения за умышленное убийство и разбойное нападение.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, прокурорами в суде доказано, что летом 2015 года в Оболонском районе г. Киева, двое мужчин в балаклавах в подъезде дома произвели два выстрела в священнослужителя.

После этого они забрали его телефон, ключи от квартиры и вошли в его жилище с заранее подготовленной сумкой. Нападавшие полагали, что в квартире священник хранит значительную сумму средств, поскольку строит храм. Раненого мужчину злоумышленники душили, требуя информацию о деньгах. Денег они так и не нашли и, напуганные соседями, скрылись.

В этот же день пострадавшего доставили в больницу скорой медицинской помощи, где через трое суток он скончался в результате огнестрельного ранения головы.

В ходе следствия была установлена ​​свидетельница, который проходил мимо дома, где произошло нападение на потерпевшего и видел, как обвиняемый возле соседнего дома выбросил балаклаву, которую в дальнейшем изъяли правоохранители. Проведенными экспертизами были обнаружены следы ДНК обвиняемого, которого удалось задержать в 2019 году после совершения другого преступления.

Экспертиза ДНК стала одним из основных доказательств обвинения в суде.

Материалы по его сообщнику выделены в отдельное производство.

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