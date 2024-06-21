Поступающие на магистратуру с населенных пунктов, отнесенных к территории активных боевых действий, смогут не сдавать ЕВИ

Изменения касаются лиц, которые в этом году завершают получение высшего образования степени бакалавра и находятся на ВОТ или в населенных пунктах, отнесенных к территории активных боевых действий.

Для поступающих на магистратуру с населенных пунктов, отнесенных к территории активных боевых действий, и ВОТ ввели специальные условия поступления на магистратуру. Как сообщили в Минреинтеграции, приказ «О внесении изменений в Порядок приема для получения высшего образования в 2024 году» уже зарегистрирован в Министерстве юстиции. Документ вступил в силу 19 июня.

Изменения касаются лиц, которые в этом году завершают получение высшего образования степени бакалавра и находятся на ВОТ или в населенных пунктах, отнесенных к территории активных боевых действий.

«Если они планируют поступать для получения степени магистра в то же заведение высшего образования на специальности, которым предоставляется особая поддержка, то могут не сдавать единое профессиональное вступительное испытание и единый вступительный экзамен.

Если в заведении высшего образования не осуществляется подготовка магистров по специальности, по которой получен диплом бакалавра, то лицо имеет право подать документы на таких условиях в любое перемещенное (временно перемещенное) ЗВО Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей», – объяснили в Минреинтеграции.

Проект акта разработало Министерство образования и науки по результатам обсуждений на заседаниях Координационного штаба по вопросам оккупированных территорий.

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