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Кабмин так и не показал, как должно выглядеть удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, которое должен показать представитель ТЦК

13:29, 21 июня 2024
Представитель ТЦК обязан предъявить удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, но то, как должно выглядеть такое удостоверение, Кабмин так и не продемонстрировал.
Кабмин так и не показал, как должно выглядеть удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, которое должен показать представитель ТЦК
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Лица, вручающие повестки, должны иметь при себе удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки. Это предусматривает порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденный постановлением Кабмина №560.

Так, согласно п. 47 старший группы оповещения, представитель, уполномоченный вручать повестки, территориального центра комплектования и социальной поддержки, соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органах СБУ останавливает (подходит к) гражданину и рекомендуется, сообщает о целях остановки (прибытия) и общения. По требованию гражданина предъявляет свой паспорт гражданина (удостоверение офицера, военный билет, служебное удостоверение), удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, а также предлагает гражданину предъявить паспорт и военно-учетный документ (военно-учетный документ в электронной форме).

Согласно п. 54 Порядка во время проверки военно-учетного документа уполномоченный представитель ТЦК обязан назвать свою фамилию, собственное имя и отчество (при наличии), должность, а также предъявить удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, вместе с паспортом гражданина (удостоверением офицера, военным билетом).

Вместе с тем, в приложениях к постановлению Кабмина 560 отсутствует соответствующая форма удостоверения лица, уполномоченного вручать повестки, которое должен продемонстрировать представитель ТЦК.

18 июня стало известно, что Кабмин утвердил форму служебного удостоверения лица, уполномоченного вручать повестки.

Однако сам текст постановления по состоянию на 13-30 21 июня до сих пор отсутствует на сайте Кабмина, так что как должно выглядеть это удостоверение, пока неизвестно.

Автор: Наталя Мамченко 

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Кабмин так и не показал, как должно выглядеть удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, которое должен показать представитель ТЦК

Представитель ТЦК обязан предъявить удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, но то, как должно выглядеть такое удостоверение, Кабмин так и не продемонстрировал.

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