Кабмін так і не показав, як має виглядати посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, яке повинен показати представник ТЦК

Представник ТЦК зобов’язаний пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, але те, як має виглядати таке посвідчення, Кабмін так і не продемонстрував.

Особи, які вручають повістки, повинні мати при собі посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки. Це передбачає Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затверджений постановою Кабміну №560.

Так, відповідно до п. 47 старший групи оповіщення, представник, уповноважений вручати повістки, територіального центру комплектування та соціальної підтримки, відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органах СБУ зупиняє (підходить до) громадянина та відрекомендовується, повідомляє про мету зупинки (прибуття) та спілкування. На вимогу громадянина пред’являє свій паспорт громадянина (посвідчення офіцера, військовий квиток, службове посвідчення), посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, а також пропонує громадянину пред’явити його паспорт та військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі).

Згідно з п. 54 Порядку під час перевірки військово-облікового документа уповноважений представник ТЦК зобов’язаний назвати своє прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), посаду, а також пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, разом з паспортом громадянина (посвідченням офіцера, військовим квитком).

Разом з тим, у додатках до постанови Кабміну 560 відсутня відповідна форма посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, яку має продемонструвати представник ТЦК.

18 червня стало відомо, що Кабмін затвердив форму службового посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки

Однак сам текст постанови станом на 13-30 21 червня досі відсутній на сайті Кабміну, тож, як має виглядати це посвідчення, поки невідомо.

Автор: Наталя Мамченко

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