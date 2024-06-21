Вступники на магістратуру з населених пунктів, віднесених до території активних бойових дій, зможуть не складати ЄВІ

Зміни стосуються осіб, які цього року завершують здобуття вищої освіти ступеня бакалавра та перебувають на ТОТ або в населених пунктах, віднесених до території активних бойових дій.

Для вступників на магістратуру з населених пунктів, віднесених до території активних бойових дій, та ТОТ запровадили спеціальні умови вступу на магістратуру. Як повідомили у Мінреінтеграції, наказ «Про внесення змін до Порядку прийому для здобуття вищої освіти у 2024 році» вже зареєстровано у Міністерстві юстиції. Документ набрав чинності 19 червня.

Зміни стосуються осіб, які цього року завершують здобуття вищої освіти ступеня бакалавра та перебувають на ТОТ або в населених пунктах, віднесених до території активних бойових дій.

«Якщо вони планують вступати для здобуття ступеня магістра до того самого закладу вищої освіти на спеціальності, яким надається особлива підтримка, то можуть не складати єдине фахове вступне випробування і єдиний вступний іспит.

Якщо в закладі вищої освіти не здійснюється підготовка магістрів за спеціальністю, з якої отримано диплом бакалавра, то особа має право подати документи на таких умовах до будь-якого переміщеного (тимчасово переміщеного) ЗВО Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей», - пояснили у Мінреінтеграції.

Проєкт акта розробило Міністерство освіти і науки за результатами обговорень на засіданнях Координаційного штабу з питань деокупованих територій.

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