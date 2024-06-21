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Стріляли у під’їзді: у Києві засудили одного з нападників на священника

20:15, 21 червня 2024
Двоє чоловіків у балаклавах стріляли у священнослужителя та пограбували його.
Стріляли у під’їзді: у Києві засудили одного з нападників на священника
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У Києві судили одного з нападників, якій стріляв у священника. Чоловік отримав 15 років тюремного ув'язнення за умисне вбивство та розбійний напад.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, прокурорами в суді доведено, що влітку 2015 року в Оболонському районі м. Києва, двоє чоловіків у балаклавах у під’їзді будинку здійснили два постріли у священнослужителя.

Після цього вони забрали його телефон, ключі від квартири та зайшли у його житло із заздалегідь підготовленою сумкою. Нападники вважали, що в квартирі священник зберігає значну суму коштів, оскільки будує храм. Пораненого чоловіка зловмисники душили, вимагаючи інформацію про гроші. Грошей вони так і не знайшли і, налякані сусідами, втекли.

У цей же день потерпілого доставили до лікарні швидкої медичної допомоги, де через три доби він помер внаслідок вогнепального поранення голови.

В ході слідства було установлено свідка, який проходив повз будинок де стався напад на потерпілого та бачив, як обвинувачений біля сусіднього будинку викинув балаклаву, яку в подальшому вилучили правоохоронці. Проведеними експертизами на ній було виявлено сліди ДНК обвинуваченого, якого вдалося затримати у 2019 році після вчинення іншого злочину.

Експертиза ДНК стала одним із основних доказів обвинувачення в суді.

Матеріали щодо його спільника виділено в окреме провадження.

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