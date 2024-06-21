Україна вводить обмеження на в’їзд громадян Ізраїлю у відповідь на дії Ізраїлю, — посол Євген Корнійчук

Євген Корнійчук зазначив, що Україна залишається відкритою до діалогу з Ізраїлем «для обговорення та перемовин цих змін у політику подорожей на користь обох країн».

Фото: ukrinform.com

Посол України Євген Корнійчук повідомив, що Україна змушена запровадити обмеження на вʼїзд для громадян Ізраїлю, в тому числі паломників, у відповідь на зміну правил вʼїзду до Ізраїлю громадян України, передає пресслужба Посольства України у Ізраїлі.

«З 1 липня громадяни країн з безвізовим режимом з Ізраїлем, включаючи Україну, повинні подати документи на отримання дозволу ETA-IL на перебування до 90 днів. Ця вимога фактично нівелює безвізовий режим. У відповідь Україна запровадить аналогічні вимоги попереднього затвердження для громадян Ізраїлю, зокрема паломників», – сказано в заяві.

Посол зазначив, що наразі Україна розглядає специфіку цих електронних віз.

«Ця взаємна акція вплине на тисячі релігійних паломників, які щорічно відвідують Умань», - заявив він.

Також Корнійчук підкреслив, що Україна залишається відкритою до діалогу з Ізраїлем «для обговорення та перемовин цих змін у політику подорожей на користь обох країн».

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