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Марк Рютте з’ясує, чи зможе далі працювати викладачем після обрання генсеком НАТО

19:10, 21 червня 2024
Марк Рютте сподівається продовжувати викладацьку діяльність і після того, як стане генсеком Альянсу.
Марк Рютте з’ясує, чи зможе далі працювати викладачем після обрання генсеком НАТО
Фото: axios.com
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Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який невдовзі стане новим генсеком НАТО, наразі з’ясовує, чи зможе й надалі займатися викладацькою діяльністю, передає видання NOS.

Рютте зазначив, що сподівається продовжувати викладацьку діяльність і після того, як стане генсеком Альянсу, якщо для цього буде можливість.

Відомо, що Марк Рютте викладає соціальні науки в одному з навчальних закладів Гааги. Раніше він казав, що хоче після завершення прем’єрства перейти на викладацьку роботу як основну, проте на той час ще не було визначеності, як складеться його кар’єра після завершення формування нового уряду Нідерландів.

Раніше ми писали, що на пост генсека НАТО залишився один кандидат – Марк Рютте.

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