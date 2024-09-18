Еще одна кандидатка на должность судьи местного суда отказалась от должности судьи

Представитель прокуратуры не захотела менять кабинет прокурора на судейскую мантию.

Источник фото- SUD.UA

Уже третий случай отказа кандидата на должность судьи местного суда от должности судьи зафиксирован при рассмотрении соответствующих рекомендаций ВККС.

Как было отмечено во время заседания Высшего совета правосудия 17 сентября, прокурор Оболонской окружной прокуратуры города Киева Анна Ладышева 9 августа направила в ВСП заявление с просьбой оставить рекомендацию о ее назначении на должность судьи Центрального районного суда города Николаева без рассмотрения.

О мотивах такого поступка прокурор в заявлении не указала.

Отметим, что рекомендацию ВККС о назначении судьей Центрального районного суда города Николаева Анна Ладышева получила 14 февраля 2024 года.

Во время собеседования к прокурору, которая длительное время проживает в Киеве, было немало вопросов от членов коллегии ВККС № 3 относительно мотивов ее переезда в Николаев.

Анна Ладышева рассказала, что мечтала стать судьей с 2010 года, то есть с тех пор, как она начала поддерживать государственное обвинение в судах.

"Меня все устраивает и в прокуратуре, однако хотелось бы попробовать себя в должности судьи, поскольку это самый высокий уровень юридической профессии", - рассказала Анна Ладышева.

Кандидат также добавила, что не боится переезда в Николаев, ведь в этом городе ее «все устраивает», да и вообще в Николаеве «тепло, есть знакомые».

"Хочу работать в Николаеве и остаться там", - отметила в феврале Анна Ладышева.

Впрочем, мечта стать судьей пока остается для Анны Ладышевой только мечтой, ведь 17 сентября Высший совет правосудия оставил ее рекомендацию без рассмотрения.

Таким образом, при рассмотрении рекомендаций участников отбора на должности судей 2017 года от должности судьи отказались в общей сложности три кандидата – все трое работают в органах прокуратуры.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.