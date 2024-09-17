Владимир Зеленский провел совещания относительно плана победы Украины и флота F-16

Владимир Зеленский заявил, что есть четкое понимание шагов, как увеличить количество боевых самолетов в Украине и ускорить тренировку пилотов.

Во вторник, 17 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел два совещания, касающиеся плана победы Украины, а также увеличение флота F-16. Об этом Глава государства рассказал во время вечернего обращения.

Он отметил, что первое совещание было по военному наполнению плана победы для Украины.

«Вместе работал с военным командованием. Подготовлено хорошее, сильное содержание для военного пакета – именно того, что может ощутимо укрепить Украину согласно плану победы», - сказал Зеленский.

Второе совещание касалось увеличения воздушного флота F-16 и состоялось с командованием Воздушных сил.

«Есть четкое понимание шагов, как увеличить количество боевых самолетов в Украине и ускорить тренировку наших пилотов. Все задачи для Воздушных сил Украины, для Министерства обороны Украины определены», – сообщил Президент.

Напомним, Зеленский представит «план победы Украины» на Генассамблее ООН после выступления Байдена. Также Президент заявил, что лично представит план победы Джо Байдену и кандидатам в президенты США.

Ранее мы писали, что в Офисе Президента опровергли, что в плане победы будет норма о заморозке войны на некоторых участках фронта.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил основные пункты плана победы, который покажет Джо Байдену. Зеленский подтвердил, что будет говорить с Байденом о том, как усилить позиции Украины перед вторым саммитом мира.

Добавим, Джек Салливан заявил, что мирный план не должен быть навязан Украине извне.

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