Михаил Подоляк о плане победы Украины: Никакой заморозки и передачи рф территорий

Михаил Подоляк подчеркнул, что официальная позиция Киева только одна: война должна закончиться поражением россии.

Сейчас не существует никакого плана по прекращению войны, где фигурировало бы замораживание конфликта, прекращение огня или передача россии каких-либо территорий. Об этом в эфире телеканала «Настоящее время» заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Он напомнил, что об этом Президент неоднократно говорил, это четко доминирующая позиция: «никакой заморозки конфликта, потому что она не приведет к финалу войны как таковой, а приведет только к получению россией возможности накопить дополнительные ресурсы и продолжить уже третьим этапом более массовые убийства гражданского населения в Украине. Поэтому, конечно же, нет никаких концепций уступки территорий, нет никаких концепций заморозки конфликта».

Подоляк подчеркнул, что официальная позиция Киева только одна: война должна закончиться поражением россии.

«Поражение российской федерации можно обеспечить определенным количеством оружия как такового. То есть, грубо говоря, военное, дипломатическое, экономическое и политическое принуждение. Плюс Курская операция, которая показывает, что действительно можно эффективно работать, в том числе на территории россии, принося туда и масштабируя там войну», – сказал Подоляк.

По словам советника, Курская операция фигурирует в «плане победы» Владимира Зеленского.

«Это, во-первых, будет существенно влиять на те социальные настроения, которые есть в россии. Во-вторых, это будет существенно давить на путинское окружение и вести к финалу этой войны», – уверен он.

По словам Подоляка, западные союзники заинтересованы в том, чтобы международное право доминировало, но для этого должны быть тактические или стратегические поражения Российской Федерации, так как все остальное будет приводить только к эскалации.

«Как раз таки неправильный финал этой войны приведет к эскалации ситуации не только в Восточной Европе, но и в Европе в целом, и это очевидно для наших западных союзников. Другой вопрос – бюрократия, скорость принятия решений, готовность действительно перестать скрываться за вот этими мифическими «красными линиями», вернее рассуждать о них, и так далее. Но с этим работает украинская дипломатия, президент Украины интенсивно говорит об этом на разных площадках», - добавил он.

Напомним, Зеленский представит «план победы Украины» на Генассамблее ООН после выступления Байдена. Также Президент заявил, что лично представит план победы Джо Байдену и кандидатам в президенты США.

Ранее мы писали, что в Офисе Президента опровергли, что в плане победы будет норма о заморозке войны на некоторых участках фронта.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил основные пункты плана победы, который покажет Джо Байдену. Зеленский подтвердил, что будет говорить с Байденом о том, как усилить позиции Украины перед вторым саммитом мира.

Добавим, Джек Салливан заявил, что мирный план не должен быть навязан Украине извне.

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