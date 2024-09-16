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Зеленський представить «план перемоги України» на Генасамблеї ООН після виступу Байдена

14:10, 16 вересня 2024
Володимир Зеленський виступить на Генасамблеї ООН 25 вересня.
Зеленський представить «план перемоги України» на Генасамблеї ООН після виступу Байдена
Джерело фото: Getty Images
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24 вересня на Генеральній асамблеї ООН стартують загальні дебати, під час яких ключовими темами будуть війна в Україні та підтримка її з боку міжнародної спільноти. Першого дня виступить президент США Джо Байден, а наступного, 25 вересня, до світових лідерів звернеться президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє Голос Америки.

Зеленський планує представити західним партнерам, включно з президентом Байденом та кандидатами на президентських виборах у США, зокрема Дональдом Трампом і Камалою Гарріс, так званий «план перемоги». За словами Зеленського, цей план може прокласти шлях до досягнення надійного миру через реалізацію «Формули миру».

«Пакет перемоги, який я представлю президенту Сполучених Штатів, може прокласти шлях до надійного миру – до повної реалізації Формули миру», — зазначив президент України.

Одна з ключових тем на Генасамблеї стосуватиметься можливості узгодження державами, які постачають Україні далекобійну зброю, на її застосування для ударів по цілях на території росії. Це питання стало особливо актуальним після нещодавніх російських атак на українські міста.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі, який нещодавно відвідав Київ разом з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, підкреслив важливість спільної стратегії серед союзників України. Ламмі наголосив, що ця тема продовжиться під час Генасамблеї ООН у ширшому колі.

Україна вже давно аргументує, що удари по цілях в росії є частиною її права на самооборону, відповідно до Статуту ООН, і можуть сприяти припиненню війни. Зеленський неодноразово наголошував на необхідності постачання далекобійної зброї, яка може змінити перебіг війни та змусити росію шукати миру.

Після чергових російських бомбардувань українських міст Зеленський заявив: «Протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності. Щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидне, логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, – все це доводить, що далекобійність має бути – і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень передусім від Сполучених Штатів, Британії, Франції, Німеччини, Італії – усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів».

Раніше ми писали, що в Офісі Президента спростували, що в плані перемоги буде норма про заморозку війни на деяких ділянках фронту.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив основні пункти плану перемоги, який покаже Джо Байдену. Зеленський підтвердив, що буде говорити з Байденом про те, як посилити позиції України перед другим самітом миру.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що особисто представить план перемоги Джо Байдену та кандидатам у президенти США.

Додамо, Джек Салліван заявив, що мирний план не має бути нав'язаний Україні ззовні.

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