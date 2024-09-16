Зеленский представит «план победы Украины» на Генассамблее ООН после выступления Байдена

Владимир Зеленский выступит на Генассамблее ООН 25 сентября.

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24 сентября на Генеральной ассамблее ООН стартуют общие дебаты, во время которых ключевыми темами будут война в Украине и поддержка ее со стороны международного сообщества. В первый день выступит президент США Джо Байден, а на следующий, 25 сентября, к мировым лидерам обратится президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает Голос Америки.

Зеленский планирует представить западным партнерам, включая президента Байдена и кандидатов на президентских выборах в США, в частности Дональда Трампа и Камалу Харрис, так называемый «план победы». По словам Зеленского, этот план может проложить путь к достижению надежного мира через реализацию «Формулы мира».

«Пакет победы, который я представлю президенту Соединенных Штатов, может проложить путь к надежному миру - к полной реализации Формулы мира», - отметил президент Украины.

Одна из ключевых тем на Генассамблее будет касаться возможности согласования государствами, которые поставляют Украине дальнобойное оружие, на его применение для ударов по целям на территории России. Этот вопрос стал особенно актуальным после недавних российских атак на украинские города.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми, который недавно посетил Киев вместе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, подчеркнул важность совместной стратегии среди союзников Украины. Ламми отметил, что эта тема продолжится во время Генассамблеи ООН в более широком кругу.

Украина уже давно аргументирует, что удары по целям в России являются частью ее права на самооборону, согласно Уставу ООН, и могут способствовать прекращению войны. Зеленский неоднократно подчеркивал необходимость поставки дальнобойного оружия, которое может изменить ход войны и заставить Россию искать мира.

После очередных российских бомбардировок украинских городов Зеленский заявил: «Противопоставить этому террору можно только системное решение. Это решение по дальнобойности. Чтобы уничтожить российскую военную авиацию там, где она базируется. Это очевидное, логичное решение. Мы объяснили уже всем партнерам, почему Украине действительно нужна достаточная дальнобойность. И каждый такой российский удар, каждое проявление российского террора, как сегодня против Харькова, против нашей Сумщины, против нашей Донетчины, - все это доказывает, что дальнобойность должна быть - и должна быть достаточной. Мы ожидаем соответствующих решений прежде всего от Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии, Италии - всех, кто может своей решимостью помочь в спасении жизней».

Ранее сообщалось, что в Офисе Президента опровергли, что в плане победы будет норма о заморозке войны на некоторых участках фронта.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил основные пункты плана победы, который покажет Джо Байдену. Зеленский подтвердил, что будет говорить с Байденом о том, как усилить позиции Украины перед вторым саммитом мира.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что лично представит план победы Джо Байдену и кандидатам в президенты США.

Добавим, Джек Салливан заявил, что мирный план не должен быть навязан Украине извне.

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