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Арестованный алкоголь российского магната Тарико выставили на аукцион

16:35, 16 сентября 2024
На аукцион выставили арестованный алкоголь российского магната, обнаруженный на складе под Львовом.
Арестованный алкоголь российского магната Тарико выставили на аукцион
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Арестованный алкоголь, принадлежащий российскому водочному магнату и владельцу холдинга «Русский стандарт» Рустаму Тарико, выставлен на аукционы через систему «Прозорро». Об этом сообщило Агентство по розыску и менеджменту активов, пишет Эспрессо.

На продажу выставили три лота алкогольной продукции из Польши и Италии на общую сумму более 14 миллионов гривен. Самый большой лот, со стартовой ценой 9,6 миллиона гривен, состоит из 163 268 бутылок настоек Żubrówka и «Soplica». Второй лот включает 76 140 бутылок водки Żubrówka, стоимостью 3,97 миллиона гривен. Третий лот - это 14 646 бутылок вина «Sincero Fragolino Rosato» и «Sincero Fragolino Roso», которые оценены в 684 тысячи гривен.

Алкоголь, находящийся на складе в Солонке вблизи Львова, был обнаружен в 2022 году. Товар принадлежал дистрибьютору «Руст Украина», владельцем которого является Рустам Тарико, имеющий двойное гражданство - итальянское и российское.

Компания «Руст Украина», зарегистрированная в Киеве в 2009 году, поставляла алкоголь не только на внутренний рынок, но и на временно оккупированные территории. Согласно судебным решениям, активы компании были арестованы и переданы в управление АРМА.

Тарико является бенефициаром нескольких предприятий, производящих алкоголь в Польше и россии, среди которых известные бренды «Русский Стандарт» и «Парламент». До 2014 года его банк «Русский Стандарт» имел отделения в Украине, но впоследствии их переименовали в «Банк Форвард», который действует в Украине до сих пор.

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