TikTok борется за право остаться в США — начинается рассмотрение апелляции

TikTok начнет свою защиту против закона, предусматривающего запрещение приложения в США, если китайский владелец ByteDance не продаст социальную сеть в течение 9 месяцев.

В США начинается рассмотрение апелляции соцсети TikTok против закона, согласно которому приложение запретят в Штатах, если китайский владелец ByteDance не продаст свою долю в течение 9 месяцев. Об этом сообщает BBC.

Компания представляет свои аргументы перед коллегией судей апелляционного суда в Вашингтоне 16 сентября.

Как известно, закон, подписанный в апреле 2024 года, был обусловлен беспокойством из-за того, что данные американских пользователей уязвимы и представляют интерес для правительства Китая.

TikTok и ByteDance отрицают связи с китайскими властями. Компании описали запрет как «чрезвычайное вмешательство в право на свободу слова».

Перед судьями выступят также восемь создателей контента, в том числе владелец ранчо из Техаса и пекарь из Теннесси, утверждающих, что полагаются на платформу в продаже своей продукции и заработка.

Впоследствии свои аргументы представят юристы Минюста США. Кроме обеспокоенности данными, чиновники министерства и законодатели выражают обеспокоенность по поводу перспективы использования TikTok китайским правительством для распространения пропаганды среди американцев.

Большинство экспертов считают, что рассмотрение дела может растянуться на месяцы.

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