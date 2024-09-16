Программа МВФ предусматривает повышение НДС при существенных изменениях в бюджет 2025 года

Если в бюджет 2025 года будут вносить существенные изменения, дополнительно могут повысить НДС.

Во время заседания Комитета Верховной Рады по налоговой политике представители Министерства финансов сообщили об опции дополнительного повышения НДС в случае внесения существенных изменений в бюджет в 2025 году.

«Минфин сообщил, что в программе МВФ есть положение, что если в Бюджете 2025 г. будут существенные изменения в доходах и расходах, то будет требование о дополнительном повышении налогов (включая НДС)» - отметил первый заместитель председателя Комитета Ярослав Железняк.

Впрочем, в параметрах, в которых сейчас внесен проект Государственного бюджета на 2025 год, это не является необходимым.

Напомним, в рамках визита миссии Международного валютного фонда по пересмотру программы расширенного финансирования на 1,1 миллиарда долларов обсуждалось повышение НДС.

«Для МВФ очевидна недостаточность ресурсов даже в проваленном Верховной Радой законопроекте о повышении налогов 11416-д. Среди дополнительных источников предлагают НДС», - отметил тогда по результатам совместной встречи председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», повышать налоги будут «задним числом» – с 1 октября.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.