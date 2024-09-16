Програма МВФ передбачає підвищення ПДВ у разі суттєвих змін до бюджету 2025 року

Якщо до бюджету 2025 року будуть вносити суттєві зміни, то додатково можуть підвищити ПДВ.

Під час засідання Комітету Верховної Ради з питань податкової політики представники Міністерства фінансів повідомили про опцію додаткового підвищення ПДВ у разі внесення суттєвих змін до бюджету у 2025 році.

«Мінфін повідомив, що в програмі МВФ є положення, що якщо в Бюджеті 2025 будуть суттєві зміни в доходах та видатках, то буде вимога про додаткове підвищення податків (включно ПДВ)» - зазначив перший заступник голови Комітету Ярослав Железняк.

Втім, у параметрах, в яких зараз внесений проект Державного бюджету на 2025 рік, це не є необхідним.

Нагадаємо, в рамках візиту місії Міжнародного валютного фонду щодо перегляду програми розширеного фінансування на 1,1 мільярда доларів, обговорювалося підвищення ПДВ.

«Для МВФ є очевидною недостатність ресурсів навіть в проваленому Верховною Радою законопроекті про підвищення податків 11416-д . Серед додаткових джерел пропонують ПДВ» - зазначив тоді за результатами спільної зустрічі голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», підвищувати податки будуть «заднім числом» – з 1 жовтня.

Автор: Наталя Мамченко

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