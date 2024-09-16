Військовий збір зросте з 1,5% до 5% – Комітет рекомендував прийняти законопроект про підвищення податків

Парламентський Комітет з питань податкової політики 16 вересня рекомендував прийняти законопроект 11416-д про підвищення податків. Про це повідомив голова Комітету Данило Гетманцев. Проект підготовлений у новій редакції на повторне перше читання, і він передбачає:
1) підвищення військового збору (ВЗ) на період до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан, а саме:
підвищення ставки з 1,5% до 5%;
встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи;
встановлення ВЗ для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної ЗП;
2) встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;
3) встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;
4) вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків з податку на прибуток підприємств для АЗС;
5) зміна податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (для економічного бронювання);
6) доручення КабМіну розробити законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування військового збору до спецфонду Держбюджету з метою їх спрямування на потреби фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.
Як зазначив перший заступник голови Комітету Ярослав Железняк, текст проекту додатково пропонує підвищення податку на банки.
«Детальніше:
- підвищення військового збору з 1,5% до 5%
- збільшення податків на 1-2 групу ФОП
- авансові внески на АЗС
- 1% на всіх форм ФОП 3-ї групи
- 25% прибутку на фінустанови
- помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання)
- 50% податок на прибуток банків в 2024 році.
Так як до жовтня закон в цілому не буде прийнято, то впровадження буде «заднім числом» з 1 жовтня» - зазначив він.
Таким чином на цей рік такі податкові зміни принесуть 58 млрд грн у 2024, та 137 млрд грн в наступному році. Голосування у першому читанні відбудеться вже в найближчі дні.
Автор: Наталя Мамченко
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