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«Шьоґун» виборов рекордні 18 нагород,— у США оголосили переможців кінопремії «Еммі»

15:23, 16 вересня 2024
Найбільше номінацій отримав серіал про самураїв «Шьоґун».
«Шьоґун» виборов рекордні 18 нагород,— у США оголосили переможців кінопремії «Еммі»
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Американська телевізійна академія оголосила переможців 76-ї премії «Еммі», яка вважається телевізійним аналогом премії «Оскар». Хто отримав нагороди, повідомили у Variety.

Комедійний серіал про кулінарного шефа «Ведмідь» від FX побив власний рекорд у 10 номінацій за один сезон, якого досяг минулого року. Він загалом здобув 11 трофеїв. А серіал про самураїв «Шьоґун» від телеканалу FX отримав найбільше номінацій (18 категорій).

Перелік переможців у головних категоріях 76-ї премії «Еммі» виглядає так:

  • Найкращий драматичний серіал: «Шьоґун» (Shōgun)
  • Найкращий актор у драматичному серіалі: Хіроюкі Санада – «Шьоґун»
  • Найкраща акторка у драматичному серіалі: Анна Саваї – «Шьоґун»
  • Найкращий комедійний серіал: «Хитрощі» (Hacks)
  • Найкращий актор у комедійному серіалі: Джеремі Аллен Вайт – «Ведмідь»
  • Найкраща акторка у комедійному серіалі: Джин Смарт – «Хитрощі»
  • Найкращий мінісеріал чи серіал-антологія: «Оленя» (Baby Reindeer)
  • Найкращий актор у мінісеріалі чи серіалі-антології: Річард Гадд – «Оленя»
  • Найкраща акторка у мінісеріалі чи серіалі-антології: Джоді Фостер – «Справжній детектив: Нічна країна».

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