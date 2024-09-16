«Шогун» завоевал рекордные 18 наград, — в США объявили победителей кинопремии «Эмми»

Американская телевизионная академия объявила победителей 76-й премии «Эмми», считающейся телевизионным аналогом премии «Оскар». Кто получил награды, сообщили в Variety.
Комедийный сериал о кулинарном шефе «Медведь» от FX побил собственный рекорд в 10 номинаций за один сезон, которого достиг в прошлом году. Он в общей сложности завоевал 11 трофеев. А сериал о самураях «Шегун» от телеканала FX получил больше всего номинаций (18 категорий).
Список победителей в главных категориях 76-й премии «Эмми» выглядит так:
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