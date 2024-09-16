«Шогун» завоевал рекордные 18 наград, — в США объявили победителей кинопремии «Эмми»

Больше всего номинаций получил сериал о самураях «Шогун».

Американская телевизионная академия объявила победителей 76-й премии «Эмми», считающейся телевизионным аналогом премии «Оскар». Кто получил награды, сообщили в Variety.

Комедийный сериал о кулинарном шефе «Медведь» от FX побил собственный рекорд в 10 номинаций за один сезон, которого достиг в прошлом году. Он в общей сложности завоевал 11 трофеев. А сериал о самураях «Шегун» от телеканала FX получил больше всего номинаций (18 категорий).

Список победителей в главных категориях 76-й премии «Эмми» выглядит так:

Лучший драматический сериал: «Шогун» (Shōgun)

Лучший актер в драматическом сериале: Хироюки Санада – Шёгун

Лучшая актриса в драматическом сериале: Анна Саваи – «Шогун»

Лучший комедийный сериал: «Уловки» (Hacks)

Лучший актер в комедийном сериале: Джереми Аллен Уайт – «Медведь»

Лучшая актриса в комедийном сериале: Джин Смарт – «Уловки»

Лучший минисериал или сериал-антология: «Оленок» (Baby Reindeer)

Лучший актер в минисериале или сериале-антологии: Ричард Гадд – «Оленя»

Лучшая актриса в минисериале или сериале-антологии: Джоди Фостер – «Настоящий детектив: Ночная страна».

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