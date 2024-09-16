В Киеве должностному лицу ГСЧС объявлено подозрение в махинациях с планшетами и телефонами на 500 тысяч гривен

Чиновник издал приказ о списании гаджетов, а затем передал их предприятию, которое планировало его продать.

В Киеве сообщено о подозрении должностному лицу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который списал планшетов и мобильных телефонов почти на 500 тысяч гривен. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

В частности, должностному лицу сообщено о подозрении в растрате товарно-материальных ценностей (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

По версии обвинения, подозреваемый как руководитель самостоятельного структурного подразделения ГСЧС, безосновательно издал приказ о списании товарно-материальных ценностей, как таковых, чей срок эксплуатации истек. В дальнейшем чиновник заключил договор с частным предприятием о передаче этого списанного имущества частному предприятию, которое планировало его продать.

В результате безосновательного списания и передачи этой техники, государству нанесен ущерб на общую сумму почти 500 тысяч гривен. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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