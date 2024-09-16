Содержит риски нарушения принципов защиты персональных данных — Минцифры оценило законопроект о тотальном видеонаблюдении за гражданами

Также, учитывая риски ошибочной идентификации, и учитывая законодательство, регламентирующее совершение уголовных процессуальных действий, в Минцифры считают необходимым предупредить случаи доказывания виновности лица, которые будут основываться исключительно на данных, собранных системой видеомониторинга состояния публичной безопасности.

Министерство цифровой трансформации высказало ряд существенных замечаний к законопроекту о тотальном видеонаблюдении за гражданами.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине собираются ввести систему видеонаблюдения за гражданами и сверки их данных для идентификации – в том числе о месте жительства. Так, граждан через систему видеонаблюдения будут идентифицировать на основании набора биометрических данных и такой информации о лице, как имя, дата рождения, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства или пребывания, оцифрованный образ лица, номер карты налогоплательщика.

Также можно будет отследить транспортные средства. Учитывая введение возможности ограничить уклонистов от мобилизации в праве вождения, может быть действенным средством для поиска их транспортных средств.

Возврат к рассмотрению соответствующего законопроекта 11031 анонсировал Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Напомним, в феврале 2024 года проект зарегистрировали нардепы от фракции «Слуга народа» Вячеслав Медяник, Максим Павлюк, Сергей Кузьминых, Александр Бакумов и другие. Он называется «О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности».

Какие замечания высказали в Минцифре

Как указывает Министерство цифровой трансформации, ч. 1 статьи 13 проекта предлагается определить максимальный срок хранения и обработки персональных данных в системах видеомониторинга состояния публичной безопасности, необходимый для обработки таких данных, который составит не более 15 лет.

Системный анализ положений Закона «О защите персональных данных» указывает на необходимость предвидеть нечрезмерность обработки персональных данных, а также справедливое определение баланса между публичным и частным интересом.

«В то же время проектом закона не определены четко цели хранения в течение соответствующего срока, и его принятие в текущей редакции может привести, среди прочего, к избыточному накоплению персональных данных и избыточности их обработки, которые могут иметь негативные последствия для работы системы в целом и нести риски нарушения принципов. защиты персональных данных», - отметили в Минцифре.

Положениями статьи 14 проекта предлагается определить права физических лиц, персональные данные (информация о личности) которых внесены в системы видеомониторинга состояния публичной безопасности, ведомственные системы видеомониторинга предприятий, учреждений, организаций (независимо от форм собственности) и физических лиц, полностью или частично осуществляющих видеомониторинг публичных мест.

«Обращаем внимание на отсутствие информации о порядке удаления или уничтожения персональных данных.

Дополнительно обращаем внимание на необходимость изучения опыта других стран по внедрению соответствующей системы. В частности, исходя из имеющейся практики США, система видеомониторинга состояния публичной безопасности может ошибочно идентифицировать личность, в связи с чем персональные данные, собранные ошибочно, подлежат удалению по обращению субъекта персональных данных.

Кроме того, учитывая указанную практику и риски ошибочной идентификации субъекта персональных данных, а также учитывая национальное законодательство, регламентирующее совершение уголовных процессуальных действий, считаем необходимым предупредить случаи доказывания виновности лица, которые будут основываться исключительно на данных, собранных системой видеомониторинга безопасности» - отметили в ведомстве.

Кроме того, статья 12 проекта предлагает предусмотреть, что защита персональных данных в системах видеомониторинга состояния публичной безопасности должна соответствовать Конвенции о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных, Дополнительному протоколу к Конвенции относительно органов надзора и трансграничных потоков данных, Общему регламенту защиты персональных данных GDPR (General Data Protection Regulation), принятом в государствах ЕС, а также законодательству в области защиты информации.

Вместе с тем Минцифры обратило внимание, что Общий регламент защиты персональных данных GDPR пока не имплементирован в Украине. «В то же время работа по его имплементации продолжается, в частности, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О защите персональных данных» 8153 от 25.10.2022. Следовательно, обращаем внимание на нецелесообразность ссылки на соответствие законопроекта GDPR с целью обеспечения защиты персональных данных в системах видеомониторинга состояния публичной безопасности для его имплементации и приведения в соответствие законодательства Украины» - отметили в министерстве.

С учетом вышеприведенного, законопроект, по мнению Минцифры, нуждается в доработке.

Автор: Наталья Мамченко

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