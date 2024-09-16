Пенсионеры могут получить почти 1000 гривен надбавки к выплатам — кто в списке

Получать ежемесячные дополнительные выплаты могут одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе.

В Украине пенсионеры могут получить почти 1000 гривен надбавки к выплатам. Об этом сообщает издание «На пенсии».

Получать ежемесячные дополнительные выплаты могут одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе. Выплата помощи предусмотрена Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц и решении правительства».

Для получения надбавки к пенсии в размере 40% от прожиточного минимума лицам, потерявшим трудоспособность ежемесячно (в 2024 году это 944,4 гривны), нужно соответствовать нескольким критериям:

достичь возраста 80 лет;

проживать одному;

нуждаться в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья, что документально подтверждено медицинским заключением;

получать пенсию по возрасту.

Для получения надбавки к пенсии нужно подать в ПФУ заявление вместе со следующими документами:

выводом врачебно-консультативной комиссии, где указано, что заявитель требует постоянного постороннего ухода;

паспортом;

регистрационным номером налогоплательщика;

выпиской из Пенсионного фонда о том, что пенсионер не получает надбавки по уходу за пенсией.

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