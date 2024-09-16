Профильный Комитет рекомендует Раде разрешить продавать инвесторам любую долю госбанков

Законопроект расширяет круг потенциальных инвесторов, продажу которым готово рассмотреть государство.

Парламентский Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект 11474 об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков во втором чтении.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 5 сентября среди рассмотрения вопросов отставок и назначения новых министров также одобрила за основу законопроект 11474 об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков.

По словам главы финансового Комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, документ:

расширяет круг потенциальных инвесторов, продажу которым готово рассмотреть государство;

разрешает продажу любой доли государства в банке (а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе);

повышает требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством в качестве финансовых советников по продажам;

включает международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников по продаже и процедуре самой продажи;

обновляет правила относительно определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка;

учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор;

приводит требования к договору купли-продажи в соответствие с рыночными практиками;

учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор;

приводит требования к договору купли-продажи в соответствии с рыночными практиками;

предотвращает негативное влияние на процедуру продажи (например, остановку продажи) со стороны бывших бенефициарных собственников или текущих миноритарных акционеров.

усиленную прозрачность проведения процедуры продажи путем увеличения объема информации, подлежащей обнародованию, и проведение торгов через электронную торговую систему.

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