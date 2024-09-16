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Профильный Комитет рекомендует Раде разрешить продавать инвесторам любую долю госбанков

10:54, 16 сентября 2024
Законопроект расширяет круг потенциальных инвесторов, продажу которым готово рассмотреть государство.
Профильный Комитет рекомендует Раде разрешить продавать инвесторам любую долю госбанков
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Парламентский Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект 11474 об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков во втором чтении.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 5 сентября среди рассмотрения вопросов отставок и назначения новых министров также одобрила за основу законопроект 11474 об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков.

По словам главы финансового Комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, документ:

  • расширяет круг потенциальных инвесторов, продажу которым готово рассмотреть государство;
  • разрешает продажу любой доли государства в банке (а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе);
  • повышает требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством в качестве финансовых советников по продажам;
  • включает международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников по продаже и процедуре самой продажи;
  • обновляет правила относительно определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка;
  • учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор;
  • приводит требования к договору купли-продажи в соответствие с рыночными практиками;
  • учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор;
  • приводит требования к договору купли-продажи в соответствии с рыночными практиками;
  • предотвращает негативное влияние на процедуру продажи (например, остановку продажи) со стороны бывших бенефициарных собственников или текущих миноритарных акционеров.
  • усиленную прозрачность проведения процедуры продажи путем увеличения объема информации, подлежащей обнародованию, и проведение торгов через электронную торговую систему.

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