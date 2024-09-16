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Профільний Комітет рекомендує Раді дозволити продавати інвесторам будь-яку частку держбанків

10:54, 16 вересня 2024
Законопроєкт розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава.
Профільний Комітет рекомендує Раді дозволити продавати інвесторам будь-яку частку держбанків
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Парламентський Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти законопроєкт 11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків у другому читанні.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 5 вересня поміж розгляду питань відставок та призначення нових міністрів також схвалила за основу законопроєкт 11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків.

За словами голови фінансового Комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, документ:

  • розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;
  • дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі);
  • підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;
  • включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;
  • оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;
  • враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;
  • приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;
  • запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.
  • посилену прозорість проведення процедури продажу шляхом збільшення обсягу інформації, що підлягає оприлюдненню, та проведення торгів через електронну торгову систему.

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