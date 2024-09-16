Профільний Комітет рекомендує Раді дозволити продавати інвесторам будь-яку частку держбанків

10:54, 16 вересня 2024
Законопроєкт розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава.
Парламентський Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти законопроєкт 11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків у другому читанні.
Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 5 вересня поміж розгляду питань відставок та призначення нових міністрів також схвалила за основу законопроєкт 11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків.
За словами голови фінансового Комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, документ:
- розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;
- дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі);
- підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;
- включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;
- оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;
- враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;
- приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;
- запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.
- посилену прозорість проведення процедури продажу шляхом збільшення обсягу інформації, що підлягає оприлюдненню, та проведення торгів через електронну торгову систему.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.