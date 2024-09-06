Верховна Рада схвалила законопроект про приватизацію державних банків, який вносить зміни до КАСУ, ГПК та ЦПК

Пропонується доповнити перелік випадків, коли не допускається забезпечення позову.

Верховна Рада 5 вересня поміж розгляду питань відставок та призначення нових міністрів також схвалила за основу законопроект 11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків.

Автори вказують за мету забезпечення успішного проведення відбору радника з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутних капіталах банків, подальшого ефективного продажу пакетів акцій цих банків, забезпечення скорочення частки державної власності в банківському секторі та спрямування коштів від продажу пакетів акцій банків державного сектору до державного бюджету.

Для цього, на відміну від чинного Закону «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава»:

дозволяється продаж будь-якої частки держави у банку;

виключається можливість участі у конкурсі з продажу акцій банків державного сектору, зокрема:

осіб, які на момент капіталізації банку державою або виведення банку з ринку за участю держави володіли істотною участю в такому банку;

осіб, які зареєстровані в державах, що включені Кабміном до переліку офшорних зон, та державах, які внесені Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичних осіб, 50% і більше статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам;

підвищуються вимоги до юросіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу тощо.

У проекті також передбачається внесення відповідних змін до Господарського процесуального, Цивільного процесуального кодексів і Кодексу адміністративного судочинства.

Дію нового закону пропонується поширити на продаж пакетів акцій системно важливих банків, усі або частина акцій у статутному капіталі яких належать державі, та в яких органом, що здійснює управління корпоративними правами з а акціями, що належать державі, є Кабінет Міністрів або Мінфін.

Рішення про продаж пакетів акцій банків, що перебувають у державній власності, приймається Кабміном, втім, критерії для прийняття цього рішення не визначені.

Допуск претендента до участі у конкурсі здійснюється комісією з продажу згідно з порядком проведення конкурсу на підставі поданої таким претендентом заяви та документів, що підтверджують виконання усіх відповідних умов, зокрема, відсутності інформації від СБУ про наявність загрози державній безпеці з боку претендента

У проекті шляхом внесення змін до ч. 7 ст. 137 ГПК пропонується доповнити перелік випадків, коли не допускається забезпечення позову.

Зокрема, воно не допускається шляхом накладання арешту на корпоративні права, капітал (у тому числі статутний капітал), акції та активи щодо банку, стосовно якого розпочато і не завершено процедуру продажу пакета акцій відповідно до положень нового закону «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків» (у тому числі в період з моменту прийняття КМУ рішення про початок підготовки пакета акцій банку до продажу і до моменту переходу права власності на пакет акцій банку, який є обʼєктом продажу, до покупця за відповідним договором купівлі-продажу пакета акцій банку) у разі, якщо провадження у відповідній справі відкрито за позовом (заявою) однієї чи кількох осіб, що були акціонерами, власниками істотної участі чи кінцевими бенефіціарними власниками такого банку до переходу акцій банку у власність держави (чи їх представників), а так само у разі, якщо з відповідною заявою про арешт зазначеного майна звертається одна чи кілька осіб, що були акціонерами, власниками істотної участі чи кінцевими бенефіціарними власниками такого банку до переходу акцій банку у власність держави (чи їх представники).

Також не допускається забезпечення позову шляхом зупинення дії рішень (індивідуальних актів) Мінфіну, Кабміну, Нацбанку, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятих на виконання Закону «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків», а також встановлення для вказаних органів, їх посадових та службових осіб, членів заборони або обов’язку вчиняти певні дії, обов’язку утримуватися від вчинення певних дій, що випливають з таких рішень чи актів.

Аналогічні зміни пропонуються також до ст. 150 ЦПК та ст. 151 КАС.

У змінах до процесуальних кодексів також пропонується передбачити, що особливості визначення шкоди, завданої у результаті продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, на підставі протиправних (незаконних) рішень (індивідуальних актів) Мінфіну, Кабміну, НБУ, Національної комісії з цінних паперів, встановлюються Законом «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків», тобто, новим законом у разі його ухвалення.

У новій статті 266-2 КАС визначені особливості провадження у справах щодо оскарження індивідуальних актів Національного банку, Міністерства фінансів, Національної комісії з цінних паперів, рішень Кабінету Міністрів стосовно продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків. Тим самим розширюється перелік випадків, коли провадження у справах щодо оскарження індивідуальних актів регулюється не в загальному порядку, а з певними особливостями.

Автор: Наталя Мамченко

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