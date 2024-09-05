Дмитро Лубінець скерував до ОГП запит щодо побиття ТЦК чоловіка до смерті

Наразі за інформацією про побиття співробітниками ТЦК чоловіка до смерті відкрито кримінальне провадження.

Джерело фото: Віталій Носач / РБК-Україна

На Закарпатті зросла кількість звернень щодо неправомірних дій представників ТЦК та СП. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець 5 вересня.

За його словами, до його представника в Закарпатській області звернулася громадянка України, яка в своєму зверненні повідомила про незаконне, на її думку, затримання працівниками ТЦК та СП її батька та побиття, що призвело до його смерті.

Відтак, Омбудсман наголосив, що випадок потребує негайного, всебічного і неупередженого розслідування.

Дмитро Лубінець заявив, що з метою з'ясування всіх обставин справи він скерував запит до Генерального прокурора.

«У разі виявлення порушень, вимагатиму притягнення до відповідальності винних посадових осіб, незалежно від їхніх звань, рангів та посад, які вони обіймають», - наголосив Омбудсман.

За його словами, відомості про кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) внесені до ЄРДР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.