Як діяти, якщо зупинився ліфт – у ДСНС дали поради для батьків та дітей

Щоб не наражатися на небезпеку та якомога спокійніше пройти це випробування, дитина має знати чіткий алгоритм дій.

Застрягнути у ліфті – це дуже неприємний досвід. Для того, щоб уникнути стресу, у ДСНС розповіли, як підготувати дитину до такої ситуації, якщо це раптово трапиться з нею, коли вона буде сама.

«Щоб не наражатися на небезпеку та якомога спокійніше пройти це випробування, дитина має знати чіткий алгоритм дій. Розкажіть їй правила поведінки та план дій на випадок, якщо ліфт зупинився», - радять у ДСНС.

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