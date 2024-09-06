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Как действовать, если остановился лифт – в ГСЧС дали советы для родителей и детей

10:34, 6 сентября 2024
Чтобы не подвергаться опасности и как можно спокойнее пройти это испытание, ребенок должен знать четкий алгоритм действий.
Как действовать, если остановился лифт – в ГСЧС дали советы для родителей и детей
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Застрять в лифте – это очень неприятный опыт. Чтобы избежать стресса, в ГСЧС рассказали, как подготовить ребенка к такой ситуации, если это внезапно случится с ним, когда он будет один.

«Чтобы не подвергаться опасности и как можно спокойнее пройти это испытание, ребенок должен знать четкий алгоритм действий. Расскажите ему правила поведения и план действий на случай, если лифт остановился», – советуют в ГСЧС.

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