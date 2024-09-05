Дмитрий Лубинец направил в ОГП запрос относительно избиения ТЦК мужчины до смерти

По информации об избиении сотрудниками ТЦК мужчины до смерти открыто уголовное производство.

Источник фото: Виталий Носач / РБК-Украина

На Закарпатье возросло количество обращений по поводу неправомерных действий представителей ТЦК и СП. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец 5 сентября.

По его словам, к его представителю в Закарпатской области обратилась гражданка Украины, которая в своем обращении сообщила о незаконном, по ее мнению, задержании работниками ТЦК и СП ее отца и избиении, что привело к его смерти.

Таким образом, Омбудсман подчеркнул, что случай нуждается в немедленном, всестороннем и беспристрастном расследовании.

Дмитрий Лубинец заявил, что с целью выяснения всех обстоятельств дела он направил запрос к Генеральному прокурору.

«В случае выявления нарушений, потребую привлечения к ответственности виновных должностных лиц, независимо от их званий, рангов и занимаемых ими должностей», - подчеркнул Омбудсман.

По его словам, сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 128 УК (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) внесены в ЕРДР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.