Дмитрий Лубинец направил в ОГП запрос относительно избиения ТЦК мужчины до смерти

На Закарпатье возросло количество обращений по поводу неправомерных действий представителей ТЦК и СП. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец 5 сентября.
По его словам, к его представителю в Закарпатской области обратилась гражданка Украины, которая в своем обращении сообщила о незаконном, по ее мнению, задержании работниками ТЦК и СП ее отца и избиении, что привело к его смерти.
Таким образом, Омбудсман подчеркнул, что случай нуждается в немедленном, всестороннем и беспристрастном расследовании.
Дмитрий Лубинец заявил, что с целью выяснения всех обстоятельств дела он направил запрос к Генеральному прокурору.
«В случае выявления нарушений, потребую привлечения к ответственности виновных должностных лиц, независимо от их званий, рангов и занимаемых ими должностей», - подчеркнул Омбудсман.
По его словам, сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 128 УК (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) внесены в ЕРДР.
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