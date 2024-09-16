Совет судей Украины опубликовал список делегатов ХХ съезда судей

Избраны 273 делегата.

Совет судей опубликовал список делегатов ХХ очередного съезда судей Украины.

Всего в судах Украины всех юрисдикций, согласно решению Совета судей Украины от 14 августа 2024 №27, должно быть избрано 277 делегатов. По состоянию на 13 сентября избраны 273 делегата.

Напомним, что XX съезд судей состоится в два этапа – 18 сентября и в марте 2025 года.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Совет судей согласовал изменения в Кодекс судейской этики, теперь дело за Съездом судей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.