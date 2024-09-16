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Совет судей Украины опубликовал список делегатов ХХ съезда судей

10:48, 16 сентября 2024
Избраны 273 делегата.
Совет судей Украины опубликовал список делегатов ХХ съезда судей
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Совет судей опубликовал список делегатов ХХ очередного съезда судей Украины.

Всего в судах Украины всех юрисдикций, согласно решению Совета судей Украины от 14 августа 2024 №27, должно быть избрано 277 делегатов. По состоянию на 13 сентября избраны 273 делегата.

Напомним, что XX съезд судей состоится в два этапа – 18 сентября и в марте 2025 года.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Совет судей согласовал изменения в Кодекс судейской этики, теперь дело за Съездом судей.

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