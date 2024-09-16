Конгресс США проведет слушания из-за появления НЛО — детали

Слушания планируют провести по появлению неизвестного летательного объекта вблизи военной базы ядерного оружия.

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки проведут слушания по поводу непознанных летающих объектов. Поскольку недавно появились сообщения о летательном аппарате у базы ядерного оружия США. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на высокопоставленного члена комитета сената США по вооруженным силам. ​​

Как сообщается, слушания могут пройти в сентябре.

Информацию подтвердила сенатор Кирстен Джиллибранд, добавив, что «очень важно, чтобы мы продолжали делать вещи общедоступными».

Также она отметила, комитет по вооруженным силам сената представит «отчет о том, сколько непознанных воздушных явлений мы оценили и проанализировали, и дадим примеры того, что мы идентифицировали и что не идентифицировали».

Как известно, несколько дней назад свидетели зафиксировали на видео объект, пролетавший в 95 км от базы ядерных вооружений ВВС США Мальмстром. Его назвали НЛО с «многочисленными мерцающими ты вращающимися огнями».

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