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Конгрес США проведе слухання через появу НЛО — деталі

12:42, 16 вересня 2024
Слухання планують провести через появу невідомого літального об'єкта поблизу військової бази ядерної зброї.
Конгрес США проведе слухання через появу НЛО — деталі
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У Конгресі Сполучених Штатів Америки проведуть слухання щодо непізнаних літальних об'єктів. Оскільки нещодавно з'явилися повідомлення про літальний апарат біля бази ядерної зброї США. Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на високопоставленого члена комітету сенату США з питань збройних сил. ​​

Як повідомляється, слухання можуть відбутися у вересні.

Інформацію підтвердила сенаторка Кірстен Джиллібранд, додавши, що «дуже важливо, аби ми продовжували робити речі загальнодоступними».

Також вона зауважила, комітет з питань збройних сил сенату представить «звіт про те, скільки непізнаних повітряних явищ ми оцінили й проаналізували, і надамо приклади того, що ми ідентифікували і що не ідентифікували».

Як відомо, декілька днів тому свідки зафіксували на відео обʼєкт, який пролітав за 95 км від бази ядерних озброєнь ВПС США Мальмстром. Його назвали НЛО з «численними миготливими ти обертовими вогнями».

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