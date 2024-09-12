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Совет судей Украины согласовал изменения в Кодекс судейской этики, теперь дело за Съездом судей

16:05, 12 сентября 2024
На съезде судей 18-19 сентября ожидаются дискуссии по поводу предложенных изменений в Кодекс судейской этики.
Совет судей Украины согласовал изменения в Кодекс судейской этики, теперь дело за Съездом судей
Источник фото: Совет судей
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Совет судей Украины 12 сентября одобрил проект изменений в Кодекс судейской этики, который был разработан по инициативе и при непосредственном участии Совета судей.

Теперь обновленную редакцию Кодекса судейской этики рассмотрит XX съезд судей, который начнет свою работу 18 сентября.

Во время голосования за обновленную редакцию Кодекса, воздержался от голосования только один член ССУ – судья КАС ВС Владимир Кравчук. Он отметил, что не согласен с некоторыми формулировками, изложенными в Проекте, и предложил оставить их в действующей редакции.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» уже подробно рассказывала о положениях обновленной редакции Кодекса.

Кроме действительно интересных моментов, таких как разрешение судьям использовать при подготовке судебных решений искусственный интеллект и возможность публично выступать в защиту авторитета и независимости судебной власти, предложенный вариант изменений в Кодексе содержит и ряд дискуссионных предложений.

Например, изменения в Кодекс фактически усиливают контроль над публичным поведением судей и их высказываниями, в частности, в социальных сетях.

Впрочем, как отметил 12 сентября глава Совета судей Богдан Монич, рабочая группа, работавшая над обновлением Кодекса судейской этики, свою работу завершила, а уже дальше нужно определяться Съезду судей.

«Безусловно, будут вопросы от делегатов съезда, будут дискуссии», - сообщил Богдан Монич.

Автор: Вячеслав Хрипун

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