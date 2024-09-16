Пенсіонери можуть отримати майже 1000 гривень надбавки до виплат — хто в списку

Отримувати щомісячні додаткові виплати можуть самотні пенсіонери, які потребують постійного стороннього догляду.

В Україні пенсіонери можуть отримати майже 1000 гривень надбавки до виплат. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Отримувати щомісячні додаткові виплати можуть самотні пенсіонери, які потребують постійного стороннього догляду. Виплата допомоги передбачена Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб та рішення уряду».

Для отримання надбавки до пенсії в розмірі 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність щомісяця (у 2024 році це 944,4 гривні), потрібно відповідати кільком критеріям:

досягти віку 80 років;

проживати одному;

потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров’я, що документально підтверджено медичним висновком;

отримувати пенсію за віком.

Для отримання надбавки до пенсії потрібно подати до ПФУ заяву разом з такими документами:

висновком лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду;

паспортом;

реєстраційним номером платника податків;

випискою з Пенсійного фонду про те, що пенсіонер не отримує надбавки для догляду за пенсією.

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