У Києві посадовцю ДСНС оголошено підозру в махінаціях з планшетами і телефонами на 500 тисяч гривень

Посадовець видав наказ про списання гаджетів, а потім передав їх підприємству, яке планувало його продати.

У Києві повідомлено про підозру посадовцю Державної служби з надзвичайних ситуацій, який списав планшетів та мобільних телефонів майже на 500 тисяч гривень. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Зокрема, службовій особі повідомлено про підозру в розтраті товарно-матеріальних цінностей (ч. 4 ст. 191 КК України).

За версією обвинувачення, підозрюваний як керівник самостійного структурного підрозділу ДСНС, безпідставно видав наказ про списання товарно-матеріальних цінностей, як таких, чий строк експлуатації вийшов. В подальшому посадовець уклав договір із приватним підприємством про передачу цього списаного майна приватному підприємству, яке планувало його продати.

Внаслідок безпідставного списання та передачі цієї техніки, державі завдано збитків на загальну суму майже 500 тисяч гривень. Наразі досудове розслідування триває.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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