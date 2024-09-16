Военный сбор вырастет с 1,5% до 5% – Комитет рекомендовал принять законопроект о повышении налогов

Парламентский Комитет по вопросам налоговой политики 16 сентября рекомендовал принять законопроект 11416-д о повышении налогов. Об этом сообщил глава Комитета Даниил Гетманцев. Проект подготовлен в новой редакции на повторное первое чтение и предусматривает:
1) повышение военного сбора (ВЗ) на период до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение, а именно:
2) установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;
3) установление ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%;
4) усовершенствование предложенной модели определения размера авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий для АЗС;
5) изменение налогового периода с квартального на месячный для представления отчетности о выплаченных доходах в пользу физических лиц (для экономического бронирования);
6) поручение Кабмину разработать законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления военного сбора в спецфонд Госбюджета с целью их направления на нужды финансового обеспечения сектора безопасности и обороны.
Как отметил первый заместитель главы Комитета Ярослав Железняк, текст проекта дополнительно предлагает повышение налога на банки.
«Подробнее:
– повышение военного сбора с 1,5% до 5%
- увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП
- авансовые взносы на АЗС
- 1% на всех форм ФЛП 3-й группы
- 25% прибыли на финучреждения
- помесячная отчетность НДФЛ (для экономического бронирования)
– 50% налог на прибыль банков в 2024 году.
Так как до октября закон в целом не будет принят, то введение будет «задним числом» с 1 октября» - отметил он.
Таким образом, на этот год такие налоговые изменения принесут 58 млрд грн в 2024, и 137 млрд грн в следующем году. Голосование в первом чтении состоится уже в ближайшие дни.
Автор: Наталя Мамченко
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