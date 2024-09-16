В Україні суттєво зростуть ціни на цигарки

Через підвищення акцизу цигарки у 2025 році подорожчають.

В Україні в 2025 році відбудеться значне підвищення акцизних ставок на цигарки.

Згідно з проектом державного бюджету на 2025 рік № 12000, ставки визначені не в гривнях, а в євро.

Основні зміни наступні:

– Специфічна ставка акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра зросте на 23,4%, збільшившись з 47 до 58 євро за 1000 штук.

– Мінімальне податкове зобов’язання із сплати акцизу також підвищиться на 23,9% — з 63,45 до 78 євро за 1000 сигарет.

З 1 жовтня 2024 року ставки акцизу будуть розраховуватися в євро замість гривні. Водночас акциз на алкоголь та пиво залишиться без змін.

Прогнозується, що ці нововведення забезпечать додаткові надходження у розмірі 27,1 млрд гривень, з яких 22,6 млрд грн надійде від підвищення акцизів на тютюнові вироби, а 4,5 млрд грн — від зростання податку на додану вартість (ПДВ) завдяки розширенню податкової бази.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», видатки бюджету-2024 скоротять на 137 млрд грн для забезпечення потреб військових.

Під час планування бюджету на 2025 рік народні депутати передбачили витрати в 1,6 мільярда гривень на підтримку телемарафону та телеканалу «Рада».

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