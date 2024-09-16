В Одесі викрили працівника морського коледжу, який за хабар поновив на навчанні військовозобов’язаного

Це давало можливість уникнути призову на військову службу.

В Одесі правоохоронці затримали працівника одного з морських коледжів, який за хабарі влаштовував військовозобов’язаних чоловіків на навчання для відстрочки від мобілізації. Про це повідомляє поліція регіону.

Вказується, що чоловіка затримали під час отримання 500 доларів від колишнього студента за безперешкодне поновлення на денну форму навчання.

Правоохоронці встановили, що заступник начальника фахового коледжу з навчально-виховної роботи організував чоловіку призовного віку, який свого часу не довчився в них на моряка, поновлення на денну форму навчання. Це давало йому можливість уникнути призову на військову службу.

Так, посадовець за 500 доларів хабаря гарантував вплинути на прийняття позитивного рішення завідувачем відділення, на яке планував вступати абітурієнт, та працівниками відділу кадрів.

«Після того, як було все зроблено для зарахування чоловіка і за це посадовець отримав обумовлений гонорар, поліцейські затримали ділка в процесуальному порядку та вилучили у нього гроші», — йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди.

Досудове розслідування за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України триває.

Наразі поліцейські вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та встановлюють повне коло осіб, причетних до даного злочину, й можливу причетність затриманого до інших аналогічних злочинів. Посадовцю загрожує до восьми років ув’язнення та конфіскація майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.